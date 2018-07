L’Abruzzo apre le porte all’arte con le Residenze Artistiche

PESCARA – La Regione Abruzzo ha approvato l’Accordo di Programma Interregionale in materia di Residenze Artistiche, attuativo dell’Intesa fra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome, per il finanziamento di progetti di Residenze di Artisti nel territorio. Lo rende noto il consigliere regionale Delegato alla Cultura Luciano Monticelli, che spiega in proposito: “Le Residenze Artistiche nascono dalla necessità di soddisfare bisogni ed esigenze di artisti, soprattutto emergenti, che hanno difficoltà a trovare dei luoghi in cui esprimere la propria creatività e realizzare le proprie opere. Da qui l’idea di attivare una politica di scambi che permetta agli artisti di potersi dedicare a tempo pieno al proprio lavoro, per un periodo di tempo determinato, in un luogo accogliente. In cambio dell’ospitalità – continua il consigliere Delegato alla Cultura – agli artisti si chiede di condividere il proprio percorso artistico con il luogo di residenza e tutta la comunità. Vale a dire che a ogni residenza corrisponde una mostra, uno spettacolo, una performance, un concerto”. L’accordo disciplina regole e modalità omogenee di gestione dei progetti di Residenza delle Regioni e Province autonome per il triennio 2018/2020. Più in particolare, per l’anno 2018 la Regione Abruzzo stanzierà una somma pari ad 83mila euro, che si somma alle 54mila euro di finanziamento da parte del MiBACT. “Seguiranno poi – sottolinea Monticelli – le successive annualità 2019 e 2020, per le quali si procederà come previsto dall’accordo di programma. In totale, sarà possibile finanziare 3 progetti triennali”. Il consigliere Delegato alla Cultura esprime grande soddisfazione per la decisione assunta dalla Regione, “nata – precisa – per favorire la promozione e la diffusione nel territorio delle diverse forme dello spettacolo, valorizzando la tradizione nazionale e locale.

