Natale a Teramo: le anticipazioni

TERAMO – Il Natale Teramano sta per prendere il via. Tante le novità e le iniziative messe in campo dalle istituzioni e dal mondo imprenditoriale locale per portare luce in una città fortemente provata e che a tratti pare immobile. Giovedì si terrà una conferenza stampa nel corso della quale saranno illustrate nel dettaglio tutte le sfumature dell’iniziativa. L’Ente, nel convocare l’incontro coi giornalisti, dà intanto alcune anticipazioni e numeri relativi al Natale in città.

IL NATALE TERAMANO. Nasce da un patto stretto fra le istituzioni – Comune, Provincia e Camera di Commercio – e il mondo imprenditoriale, rappresentato quest’ultimo dal Consorzio Shopping Teramo Centro. Il progetto si muove su tre direttrici: la città allestita e illuminata in occasione delle feste seguendo una linea coordinata che riguarderà tutto il centro storico, non semplici luminarie ma una scenografia progettata per valorizzare il centro storico; un percorso culturale identitario legato alla riscoperta della figura del Santo Patrono, San Berardo,richiamandosi alla visione, anche laica, di protezione e pace sociale e alla riscoperta di luoghi e storie della città; un cartellone di eventi e manifestazioni, infine, che ha una regia e un’immagine immediatamente riconoscibile all’esterno (artisti e appuntamenti saranno presentati in conferenza stampa dalla Regione Abruzzo il 5 dicembre alle ore 11.00 nel Teatro Comunale di Teramo).

NUOVA COLLABORAZIONE. “E’ l’anno zero– commenta il delegato del Consorzio shopping Teramo Centro, soggetto attuatore del progetto su delega del Comitato istituzionale Ri-Nascita composto da Provincia, Comune e Camera di Commercio – segna una collaborazione pubblico-privato in una città che sta cercando di ricostruire un’identità e di risollevare la sua economia. Dobbiamo ringraziare tutti quelli che ci hanno creduto a partire dalla Provincia, poi il Comune, la Camera di Commercio, Regione e Fondazione per il grande sostegno. I commercianti ci mettono del loro, anche finanziariamente, ma soprattutto ci stiamo mettendo entusiasmo e lavoro. In questi giorni la città viene allestita e sono tante le iniziative di un cartellone che spazia dalla luce alle iniziative culturali, dalla città allestita alle rassegne musicali. Un progetto realizzato su misura, tutto è stato progettato e realizzato da professionisti e artigiani locali: anche questo un segno distintivo per sottolineare il valore delle nostre risorse locali”.

LE PIAZZE, IL BOSCO INCANTATO E SAN BERARDO. Uno dei simboli del NataleTeramano è la tavola conviviale che verrà allestita in Piazza Sant’Anna che insieme a Piazza Sant’Agostino ospiterà anche il Mercatino; altro elemento “iconografato” il lavoro che i bambini, cittadini del futuro, stanno realizzando sulla figura di San Berardo. Lungo le vie della città si incontreranno gli alberi e gli animali del “bosco incantato” elementi artigianali che richiamano gli ambienti e le suggestioni delle fiabe. Al Santo patrono si lega un rito antico e simbolico: a lui, nel Duomo di Teramo, vengono consegnate le chiavi della città affinchè la protegga da “malattie e terremoti”. Il 19 dicembre durante la messa officiata dal Vescovo, il Sindaco offre alle autorità ecclesiastiche un cero, omaggio della comunità teramana al suo Patrono. Nel corso della cerimonia è particolarmente suggestiva l´esecuzione del solenne Inno a San Berardo, scritto da Nicola Dati, maestro di cappella della Cattedrale di Teramo. Al termine della cerimonia il Vescovo, sul sagrato della Cattedrale, benedice la città con le reliquie del patrono al quale la tradizione popolare attribuisce un potere taumaturgico. Stanno lavorando al progetto, coordinati dall’Ufficio scolastico provinciale: l’ Istituto Compr. N.1 “Zippilli-Lucidi” ; l’Ist. C. N.2 “Savini-S.Giuseppe; l’Ist. C. N.3 “D’Alessandro. Risorgimento; L’Istituto Compr. N.4 – S.Nicolò a Tordino; l’Istituto Compr. N5 Villa Vomano/Basciano; la Scuola primaria Convitto Nazionale “Delfico”

IL PRESEPE. Il Presepe Monumentale dell’Istituto “Grue” di Castelli. Il presepe teramano del Natale 2018 ha l’aspetto del “Presepe monumentale” nato nelliceoartistico per il design “F. A. Grue”di Castelli, che nel decennio 1965-1975 produsse le statue ancora oggi offerte alla suggestione del visitatore. Ispiratore e artefice fu il direttore Serafino Mattucci; fu realizzatoin più di cento pezzi, con moduliad anelli concentrici che, sovrapposti, formavano busti cilindrici.Decorato con i colori della pentacromia castellana, vibra ancora oggi dimagia per l’uso della cristallina segreta di Mattucci e dei colorielaborati personalmente dall’artista.

La prima esposizione fu ovviamente a Castelli, sul sagrato della Chiesa Madre nel dicembre del 1965, e da allora il Presepe monumentale è uscito dal paese montano solo due volte prima della attuale esposizione teramana: nel Natale del 1970 ai mercati di Traiano a Roma e qualche anno dopo, a Gerusalemme, Betlemme e Tel Aviv. Teramo accoglie orgogliosa alcuni pezzi, proponendoli come chicca, nel quadro delle iniziative natalizie. Il Presepe sarà esposto nella sala Ipogea della Comune, a Piazza Garibaldi.

I NUMERI:

oltre di 4500 metri di filari luminosi

450 sfere luminose

160 alberi di abete

52 sagome di animali dei boschi

centinaia di alunni delle scuole elementari teramane coinvolte nel percorso identitario su San Berardo

FACEBOOK. La pagina Facebook @nataleteramano, in pochi giorni, ha raggiunto quasi 16 mila visualizzazioni con migliaia di condivisioni.