Citigas, quarant’anni di storia che guardano al futuro

GIULIANOVA – Momenti di commozione e di grande condivisione quelli che venerdì mattina si sono alternati nel corso di un grande evento per festeggiare l’anniversario dei 40 anni dalla nascita di Citigas Coop Spa, una delle realtà lavorative locali più interessanti, che nel tempo è stata in grado di affermarsi come un’azienda orientata al futuro, instaurando un dialogo continuo di fiducia e vicinanza con il territorio. La cooperativa, che ha sede nella zona industriale di Colleranesco e si occupa di servizi integrati per i cittadini che spaziano dalla distribuzione del gas, una tra le principali attività, alla realizzazione di impianti termoidraulici, videosorveglianza e domotica, ha scelto di condividere il traguardo dei 40 anni aprendo le porte dell’azienda e scegliendo come location del convegno proprio il suo nucleo operativo e cuore pulsante, all’interno degli spazi contigui all’officina, insieme ai suoi 50 dipendenti e alle loro famiglie, agli amministratori, ai soci e ai presidenti che si sono succeduti nel corso degli anni. Tante anche le personalità presenti del mondo istituzionale e politico che hanno affiancato la cooperativa nel percorso di crescita e sviluppo del territorio. «Pensare alla cooperativa come ad una figlia: prendersene cura, dedicarsi a lei, farla crescere, prepararla per affrontare sfide e difficoltà e poi vederla prendere la sua strada, senza di noi», con queste parole la vice Presidente Lina Ciccone saluta gli oltre duecento ospiti presenti all’evento parlando di Citigas come un vero modello di buona cooperazione.

LA TAVOLA ROTONDA. A seguire la tavola rotonda “Ricordando Citigas” a cui hanno preso parte Roberto Falà, Presidente in carica, Renato Ciccone, Socio fondatore e Presidente Citigas dal 1978 al 1997, Orazio Maiorani, Direttore Tecnico e Presidente Citigas dal 1996 al 2008, Fabrizio Bolzoni, Direttore Nazionale Associazione Coop. Produzione e Servizi, Vittorio Di Carlo, Ex Presidente Legacoop Abruzzo, Fernando Di Fabrizio, attuale presidente Legacoop Abruzzo. Il convegno, moderato dal giornalista Francesco Marcozzi, è stato un momento di grande testimonianza per ripercorrere le principali tappe di crescita della cooperativa.

IL DOCUMENTARIO. Citigas, oltre ad un catalogo realizzato dalla Neo Comunicazione e a un video documentario sulla storia dell’azienda del regista Carlo Lavagna, ha affidato all’artista di origini giuliesi Alessandro Cicoria, il compito di esprimere attraverso il linguaggio universale dell’arte contemporanea, l’essenza della cooperativa e la sua storia. L’intento è stato quello di creare un’opera che fosse in grado di restituire a più livelli il mondo dei valori di Citigas e che la rispecchiasse a 360 gradi, a partire dalle scelte cromatiche: dal verde, il colore della natura e risorsa rigogliosa dell’Abruzzo, al blu, il colore del gas metano, fino al rosa, il colore simbolo dell’impegno e dell’attenzione dell’azienda verso la sfera femminile. La serigrafia prodotta con una tiratura limitata è stata donata dall’azienda come ricordo del traguardo dei 40 anni.

IL PRESIDENTE. «Lavorare in Citigas è un orgoglio. Essere cooperativa significa lavorare per noi e per i nostri figli, creare occupazione, promuovere il modello della condivisione e investire per lo sviluppo del territorio. Senza i sacrifici, la collaborazione e la tenacia di tutti, fondati soprattutto su una forte unità e condivisione, Citigas non avrebbe raggiunto tali risultati, per questo il mio ringraziamento va ai dipendenti e ai soci, insieme ai quali è stato possibile trasformare la nostra cooperativa nella realtà di oggi», conclude l’attuale Presidente Roberto Falà.