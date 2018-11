A Controguerra torna la Corsa di San Martino

CONTROGUERRA – E’ stata definita la gara podistica più partecipata d’Abruzzo. Domenica 11 sarà la 22/a edizione per la “Corsa di San Martino” a Controguerra, arrivata a 4.000 iscritti. Una gara di 15 km, la competitiva, mentre le passeggiate di 5 e 8 km sono abbinate a ristori a base di cucina abruzzese. C’è anche un pacchetto turistico, ‘Weekend Sport 2018’: sono 718 gli ospiti prenotati per il fine settimana, con 20 tra alberghi e bed and breakfast coinvolti, 11 pullman provenienti da 9 regioni. In arrivo anche 48 camper con a bordo circa 110 camperisti. Domenica 11 novembre ritrovo alle 8 e partenza alle 9.30 per i 15 km competitivi della “Corsa di San Martino” e la camminata di 5/8 km “Mangialonga Run”. Per informazioni www.corsadisanmartino.it. Nell’albo d’oro tra le donne da segnalare le sei vittorie dell’ex campionessa italiana di maratona Marcella Mancini; tra gli uomini ogni anno un vincitore diverso (tranne nel 2012 e 2013 Julius Rono, Kenia), nel 2017 si è imposto il keniano Kipruto Koech. (ANSA)