Turismo: l’assessore D’Ignazio promuove l’Abruzzo a Varsavia

L’assessore al turismo Giorgio D’Ignazio ha partecipato questa mattina a Varsavia, in Polonia, alla conferenza stampa di presentazione della fiera internazionale del turismo dove l’Abruzzo è presente insieme a Lazio, Marche ed Umbria. Uno degli eventi fieristici più importanti dell’Europa Orientale dove sono presenti ben 500 operatori turistici. “Porto il saluto agli amici polacchi di tutta la comunità abruzzese – ha esordito D’Ignazio – ed anche da parte della comunità del Gran Sasso che con la sua vetta più elevata domina gli Appennini dall’alto dei suoi quasi 3000 metri di altitudine. Ne approfitto anche per rivolgere un vivo ringraziamento all’ENIT per la sua puntuale organizzazione”. Inoltre, l’assessore ha colto l’occasione per invitare a venire a visitare le bellezze paesaggistiche abruzzesi: dalla montagna al mare descrivendo nel dettaglio tutte le specificità del territorio. La relazione tecnica è stata curata, invece, dal funzionario del dipartimento turismo Cristina Parente. (REGFLASH)