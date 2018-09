Teramo, spostati gli uffici comunali di Palazzo Pompetti. Ecco dove

TERAMO – Da oggi, martedì 25 settembre, gli uffici comunali collocati fino ad alcuni giorni fa nell’ex Palazzo Pompetti di piazza Martiri, torneranno alla loro funzionalità, nelle nuove allocazioni. Come noto, gli spostamenti degli uffici e dei dipendenti sono frutto della recente dichiarata inagibili di alcune aree dello storico edificio.

In un comunicato stampa il Comune di Teramo spiega: “Sono state trovate le soluzioni che consentono la ripresa delle attività e garantiscono l’attuazione dei servizi verso i cittadini. Va rimarcato che si tratta, in ogni caso, di una soluzione temporanea perché l’amministrazione contesterà, nelle forme previste dalla Legge, l’esito del sopralluogo che ha determinato lo sgombero e comunque si attiverà per non lasciare l’immobile senza interventi ed eventualmente accelerare i tempi per l’effettuazione dei lavori di messa in sicurezza. La nuova disposizione, prevede che i dipendenti degli uffici tributari vengano collocati all’interno delle sedi comunali già attive, quindi nei Palazzi municipali di via della Banca e di via Carducci. Invece, gli uffici Lavori Pubblici, Urbanistica e Traffico saranno spostati nel Parco della Scienza – si legge nella nota -. È da notare che, anche al fine di evitare inutili ed infruttuosi spostamenti da parte dei cittadini, è stato adeguatamente potenziato l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) che ha sede al piano terra di via della Banca, al quale ci si potrà rivolgere per tutte le informazioni e per le indicazioni precise sulla collocazione dell’ufficio di interesse. Nel corso della settimana, si svolgerà la riunione del condominio dell’ex Palazzo di via Pompetti, per la condivisione delle attività da porre in essere”.