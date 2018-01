Teramo. Dalla Regione 1,3 mln di euro per costruire un nuovo asilo

PESCARA – Tre poli per l’infanzia innovativi riceveranno dalla Regione Abruzzo un finanziamento complessivo di oltre 3 milioni di euro, nell’ambito delle risorse relative al triennio 2018/2020, per il potenziamento del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai 6 anni.

Nello specifico, 1 milione e 514mila euro saranno destinati alla realizzazione della nuova scuola dell’infanzia di Celano (L’Aquila), 1 milione e 355mila euro alla costruzione della scuola dell’infanzia di Teramo e 600mila euro all’ampliamento della scuola del polo scolastico di Montesilvano (Pescara), per complessivi 3 milioni 469mila euro.

La Regione Abruzzo, alla quale il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica ha assegnato i fondi, doveva selezionare tre progetti sul proprio territorio, in accordo con l’Ufficio Scolastico regionale e sentito il parere dell’Anci. La distribuzione di risorse è stata effettuata sulla base della popolazione scolastica (0-6 anni), secondo dati Istat e calcolata sul numero di edifici già presenti con riferimento alla fascia di età 3-6 anni. L’obiettivo è quello di favorire la realizzazione di nuovi Poli in quelle aree in cui è maggiore la domanda e scarseggiano le strutture disponibili.