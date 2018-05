Spettacoli: ecco gli appuntamenti in Abruzzo

PESCARA – Cartellone degli spettacoli ricchissimo di appuntamenti, in Abruzzo, nella settimana che va dal 3 al 10 maggio.

Si parte domani sera, al Teatro Massimo di Pescara, con lo show di Beppe Grillo “Insomnia”, che ha già fatto registrare il tutto esaurito. A L’Aquila, al Teatro Comunale, seconda serata dello spettacolo di Max Giusti “Cattivissimo Max”. A Lanciano, all’Auditorium Diocleziano, in scena “Moi”, per la regia di Alberto Giusta. Al Florian Espace di Pescara in programma “L’Essenziale”, concerto-spettacolo con Francesco Leineri, Andrea Libero Cito, Irida Gjergji e Gabriele Hintermann. Sonorità garage rock, al The Old Shot Bar di Pescara, in compagnia di The Escorts. Musica punk al Sound di Teramo, con i The Sound Monkeys. A San Salvo, al Beat Cafè, ospite il cantautore canadese Felix Dyotte. Al Polarville dell’Aquila i Dem, trio rock blues, presentano il loro ultimo album “Impronte”. Sabato 5 maggio, al Teatro Comunale di Orsogna, fa tappa “Mare”, di Tino Caspanello (replica il giorno successivo). Allo Spazio Matta di Pescara in scena “U Parrinu – La mia storia con Padre Pino Puglisi ucciso dalla mafia”, di e con Christian Di Domenico. Sempre a Pescara, al Florian Espace, c’è “Moi”, per la regia di Alberto Giusta.

Spettacolo per ragazzi al Teatro Fenaroli di Lanciano, dove l’associazione Cantiere di Illusioni propone “Il Mago di Oz nel Paese delle Meraviglie”. A L’Aquila, all’Auditorium del Conservatorio Casella, interessante incontro musicale, nel segno del jazz, tra il Paolo Di Sabatino Trio e l’Orchestra Sinfonica Abruzzese. Rock a L’Officina di Teramo, con il doppio concerto che vedrà alternarsi sul palco Cut e The Marigold. Nuova tappa dei Dem, allo Spazio Rimediato dell’Aquila, per presentare l’album “Impronte”.

Musica hip hop al Sound di Teramo, in compagnia dei Romanderground, e rap allo Scumm di Pescara, dove arrivano le Cariche Esplosive. Domenica 6 maggio, al Piccolo Teatro dello Scalo di Chieti, la compagnia Cast di Isernia propone “Taxi per due”. Recital lirico, che vedrà protagonista il soprano Claudia Nicole Calabrese, al Teatro Fenaroli di Lanciano. Spettacolo di danza, del Balletto di Roma, al Teatro Comunale di Teramo. A Pescara, allo Spazio Matta, concerto di Piero Delle Monache.

Lunedì 7 maggio, allo Scumm di Pescara, la prima delle tue tappe abruzzesi dei The Karovas Milkshake, con le loro sonorità nel segno del garage psichedelico.

Martedì 8 maggio, al Teatro Marrucino di Chieti, in scena “Sempre domenica”, per la regia di Clara Sancricca.

Mercoledì 9 maggio, all’Auditorium del Parco dell’Aquila, approda lo spettacolo “Cenerentola?”, per la regia di Francesca La Cava. Sempre a L’Aquila, al Fratelli Il Bacaro, concerto della cantautrice Annalisa Andreoli.

Giovedì 10 maggio, ancora a L’Aquila, ma allo Spazio Rimediato, in scena “Eppur si muove?”, di e con Giuseppe Tomei, Luca Serani, Renato e Adriano Formisani. A Teramo, nella Sala Polifunzionale della Provincia, concerto di Fabio Concato, in chiave jazz, insieme al Paolo Di Sabatino Trio. All’Auditorium Flaiano di Pescara concerto di beneficenza di Povia. Seconda ed ultima tappa abruzzese, a L’Officina di Teramo, per gli psichedelici The Karovas Milkshake.

