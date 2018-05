Sisma, Abruzzo: 63 mln di euro contro il dissesto idrogeologico

PESCARA – Un piano da 63 milioni di euro, per un totale di 39 progetti, finalizzato a ridurre il dissesto idrogeologico nell’area interessata dai terremoti del 2016 e 2017. Quattro gli interventi prioritari, per 15 milioni di euro, pianificati, in particolare, per i dissesti che costituiscono pericolo nei centri abitati: si tratta di Campli, Civitella del Tronto, Atri e Cortino (Teramo). Stamani il punto della situazione nel corso di una conferenza stampa, presenti il governatore dell’Abruzzo, Luciano D’Alfonso, il direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione (Usr), Marcello D’Alberto, il consigliere regionale delegato alla Cultura, Luciano Monticelli, e i sindaci di Campli e Civitella del Tronto. Nel dettaglio, a Campli andranno 5.950.000 euro per interventi in località Castelnuovo, a Civitella del Tronto 3.500.000 euro per interventi a Ponzano, ad Atri 4.550.000 per interventi in località Casoli e a Cortino un milione per interventi a Padula.

Al piano degli interventi, approvato per la Regione Abruzzo per un importo complessivo di 63 milioni di euro, sono stati aggiunti anche altri tre progetti, già finanziati con il secondo piano stralcio (ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018): Comune di Pietracamela (170.5127 euro), Comune di Castelli (1.851.460 euro) e il Comune di Farindola (411.700 euro).

“Abbiamo ottenuto fondi importanti per mettere in sicurezza il suolo colpito dal dissesto idrogeologico, con particolare riferimento alle aree penalizzate dal sisma e dal maltempo – ha sottolineato D’Alfonso – E’ molto interessante descrivere che nel caso di questo terremoto non solo vengono ricostruite le case e le strutture produttive danneggiate, ma viene affrontato il problema del risanamento idrogeologico e degli spazi di vita collettiva che hanno interessato le aree colpite dal sisma. Gli interventi programmati serviranno a mettere in sicurezza i dissesti che minacciano i centri abitati”.

Il governatore ha sottolineato che Civitella del Tronto è anche “un ‘limes’ della collocazione turistica e culturale dell’Abruzzo rispetto all’Italia” e proprio per questo è stato previsto “un contributo importante per una serie di eventi che consentano anche la ripresa della sua vitalità culturale”, così come avverrà in altri comuni. Nel complesso, i 39 progetti riguardano i comuni di Campli, con quattro interventi, Canzano (Teramo), Carpineto della Nora (Pescara), Castelli (Teramo), Civitella del Tronto (3 interventi), Crognaleto (Teramo), con 7 interventi, Isola del Gran Sasso (Teramo), con 3 interventi, Pietracamela (Teramo), con 3 interventi, Tossicia (Teramo), con 2 interventi, Fano Adriano (Teramo), Atri, Cortino, Montorio al Vomano (Teramo), con 3 interventi, Rocca Santa Maria (Teramo), Teramo, Torricella Sicura (Teramo), 2 interventi, e Valle Castellana (Teramo), 2 interventi.

