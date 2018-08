Sanità: la Asl di Teramo presenta i 132 nuovi assunti

TERAMO – E’ stata ‘battezzata’ come la più grossa ‘infornata’ di assunzioni che la storia dell’azienda sanitaria abbia mai registrato nel corso della sua storia e come la più consistente anche nello stesso Abruzzo: certo, l’entrata in servizio, a tempo indeterminato, nei quattro presidi ospedalieri della Asl di Teramo, di 132 tra infermieri e operatori socio sanitari, non è cosa da tutti i giorni e nemmeno di questi tempi. Perciò il direttore generale Roberto Fagnano ha voluto giustamente regalare enfasi al momento e ha trattato la firma simbolica dei contratti alla stregua dell’inaugurazione di un reparto o di una apparecchiatura importante. La passerella è servita anche per ricevere la benedizione da parte del vescovo Lorenzo Leuzzi e ascoltare dalle parole dell’assessore regionale uscente Silvio Paolucci, l’annuncio di imminenti altre assunzioni. Di questa leva di giovani 92 sono infermieri che entreranno in servizio dal primo settembre, 3 da ottobre e i restanti 37 sono i cosiddetti ‘Oss’ che saranno dentro tra settembre e ottobre. L’occasione è stata utile anche per i medici, attraverso le parole del presidente provinciale dell’Ordine e sindacalista Anaao, Cosimo Napoletano, per denunciare la carenza dei professionisti nella sanità ospedaliera, a fronte di pensionamenti che non trovano ricambio nel breve periodo. I dirigenti chiamati a celebrare l’avvenimento nella kermesse mattutina in sala convegni del secondo Lotto dell’ospedale Mazzini, hanno ricordato l’imponente lavoro svolto a monte di queste assunzioni, grazie alla scrematura svolta dagli uffici amministrativi: sia il concorso infermieri che quello per Operatori socio sanitari ha visto la partecipazione di circa 7mila candidati, che hanno superato le selezioni tenute nel palasport di Pesaro e che hanno formato una graduatoria dove tutti i classificati hanno trovato alla fine un posto di lavoro.

