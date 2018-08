Salone del Gusto 2018: la Ccia di Teramo a sostegno delle imprese

TERAMO – La Camera di Commercio di Teramo è pronta a sostenere la partecipazione delle imprese del territorio all’evento ‘Terra Madre – Il Salone del Gusto 2018′, che si terrà a Torino dal 20 al 24 settembre prossimi. La manifestazione, una delle più importanti in Italia nel settore della gastronomia, è organizzata da Slow Food e prevede tante iniziative, tra degustazioni, conferenze e mostre. L’Ente camerale teramano intende mettere 15 postazioni, allestite all’ interno dell’Area Abruzzo, a disposizione dei produttori della provincia che supereranno la fase di selezione prevista dall’ organizzazione dell’evento. Le imprese interessate, dopo avere acquisito le necessarie informazioni contenute nell’opuscolo “Criteri di selezione per gli espositori”, da Slow Food, avranno tempo fino alle 12 di venerdì 10 agosto per inviare alla Camera di Commercio di Teramo la richiesta di partecipazione. Basterà compilare l’apposito modulo e allegare una presentazione dell’azienda e dei prodotti che si desidera esporre.

(ANSA).