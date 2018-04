Roseto, pubblicato il bando per “La Lucciola”: l’affidamento sarà triennale

ROSETO – Con pubblicazione numero 1128 dell’ albo pretorio in data 27/04/2018, è stato emanato il bando per l’affidamento in gestione della concessione demaniale marittima “LIDO LA LUCCIOLA” di Roseto. “Ringrazio ancora la Regione Abruzzo ” dichiara il Sindaco Sabatino Di Girolamo “per aver trasferito al mio Ente la concessione del “Lido la Lucciola”, stabilimento balneare in posizione strategica sul nostro lungomare, da troppi anni affidato precariamente e tardivamente. Appena formalizzati tutti gli atti necessari, abbiamo provveduto con urgenza ad emanare il bando per affidare lo stabilimento. Confidiamo in una celere risposta da parte degli interessati entro la scadenza del 15 Maggio; l’affidamento è triennale e quindi consente all’aggiudicatario di enucleare un piano di gestione sufficientemente remunerativo e, nel contempo, idoneo ad assicurare una buona accoglienza ai turisti. Nel rispetto della delibera di trasferimento della Regione presso la struttura si riserverà il tradizionale spazio per l’informazione e l’ accoglienza turistica; ciò costituisce un valore aggiunto per il lido, in quanto la collocazione in loco di un punto informativo assicurerà già di per sé un flusso costante di clientela ai gestori.”