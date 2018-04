Roseto: ad un’azienda di Cosenza i lavori del porto turistico

ROSETO – Aperte le buste della gara per l’ampliamento e la messa in sicurezza del porto turistico di Roseto degli Abruzzi, progetto inserito nel Masterplan Abruzzo che vede il finanziamento di 1 milione e 700 mila euro da parte della Provincia come soggetto attuatore e il progetto esecutivo realizzato dal Comune di Roseto.

Prima, tra 71 ditte partecipanti per l’affidamento dell’appalto, la ditta SAVIGI Costruzioni srl di Cosenza con un ribasso del 19,885; il lavoro prevede la realizzazione di un braccio a mare, che, come si legge nella relazione progettuale, servirà a superare le attuali criticità.

“Altra tappa importante verso l’ampliamento del porto di Roseto – ha sottolineato il consigliere provinciale Mario Nugnes, delegato alla stazione unica appaltante – che impatterà positivamente sul turismo e sull’economia legata alla marineria ma che interesserà anche tutti i comuni che insistono nel bacino del Vomano. Dopo la firma della convenzione, la dimostrazione di un buon lavoro di collaborazione tra enti che, raccogliendo anche il testimone di chi ci ha preceduto, ha reso più efficace ed efficiente l’azione pubblica per la realizzazione dell’opera”.