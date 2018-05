“Raccontare per ricostruire”: il progetto del Corecom

ROMA – Quattro Corecom, un unico obiettivo: “Raccontare per ricostruire”. L’edizione 2018 del progetto “Tv di comunità“, realizzato per dare voce in chiave positiva ai territori colpiti dal sisma nel 2016 – Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo – è stato presentato oggi a Roma presso l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni. All’evento hanno partecipato il Presidente Agcom, Angelo Marcello Cardani, i Commissari Mario Morcellini e Francesco Posteraro e i presidenti dei quattro Comitati Regionali per le Comunicazioni. Per l’Abruzzo era presente Filippo Lucci che ricopre anche l’incarico di Presidente del Coordinamento nazionale dei Corecom.

Il progetto, attraverso la narrazione di notizie positive relative a temi di economia, cultura, turismo e legami sociali, intende offrire un reale supporto alla valorizzazione e alla promozione dei territori di tutta l’Italia centrale colpite dal sisma, grazie al coinvolgimento delle emittenti televisive e radiofoniche locali. Il Consiglio regionale dell’Abruzzo, tramite il Corecom, ha già predisposto il bando che dà la possibilità alle emittenti televisive e radiofoniche regionali di proporre un prodotto multimediale che dia risalto ai territori della Regione Abruzzo con particolare riferimento alle zone colpite dal sisma. La realizzazione deve essere incentrata su una delle due aree tematiche individuate e cioè: “Legami sociali e cultura”; “Economia e turismo”. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni dell’Abruzzo selezionerà le migliori presentazioni che parteciperanno alla campagna “Raccontare per ricostruire”. I documentari vincitori del bando saranno divulgati nei territori delle regioni coinvolte nel progetto e i loro autori riceveranno un premio in denaro.

(ACRA)