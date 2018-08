Miss Italia: le più belle d’Abruzzo alla volta di Jesolo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Road to Jesolo alla ricerca di un posto al sole con vista sulla finalissima. La pattuglia abruzzese della bellezza è stata presentata al Club 23 di San Benedetto del Tronto e lunedì partirà alla volta di Jesolo per partecipare alle prefinali di Miss Italia, con la benedizione di Mimmo Del Moro, storico patron dell’Agenzia Pai, esclusivista del marchio per le Marche e l’Abruzzo. Le ragazze che prenderanno parte alla competizione in Veneto sono capitanate da Miss Abruzzo, Antonella Graziani, 24 anni, di Chieti, nella vita tecnico di radiologia, ma con il sogno di farsi largo nel mondo dello spettacolo. Insieme a lei partiranno Alice Staffilano, 18 anni, di Giulianova (Miss Sorriso Abruzzo), Michela Roselli, 19 anni, di Crecchio (Miss Sport Abruzzo), Ilenia Memmo, 19 anni, di Lanciano (Miss Rocchetta Bellezza Abruzzo), Alisia Caporale, 21 anni, di Chieti (Miss Equilibra Abruzzo), Ylenia Lazzari, 19 anni, di Lanciano (Miss Miluna Abruzzo), Claudia Motta, 18 anni, di Velletri (Miss Cinema Abruzzo) e Alessia Spagnulo, 24 anni, di Basciano (Miss 365 News). Non erano presenti alla serata, ma parteciperanno alle prefinali Sara De Angelis, 21 anni, di Teramo (Miss Riviera Abruzzo) ed Erika Nicolosi, 24 anni, di Catania, Miss Eleganza Abruzzo. Le aspiranti Miss Italia hanno consegnato delle apprezzatissime targhe ricordo al patron Mimmo Del Moro e al suo braccio destro Ivria Montedoro, in ringraziamento per il lavoro svolto in loro favore, mentre a far sorridere la folta platea presente ci ha pensato il cabarettista Marco Passiglia, con i suoi intermezzi comici.