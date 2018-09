Meloni a Pescara: Abruzzo subito al voto

PESCARA, 13 SET – “Non solo lo auspico, ma pretendo un voto entro il 2018 perché la democrazia funziona così. La democrazia non funziona se c’è un partito che non rappresenta più nessuno e che vuole tenere ostaggio centinaia di migliaia di persone che lo vogliono mandare a casa solamente perché non è convinto di rivincere”. Lo ha detto, a proposito della data del voto in Abruzzo, la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a margine dell’evento “L’Abruzzo speciale: una terra fragile è bellissima”, promosso a Pescara in vista delle prossime elezioni regionali. “Questa roba qui – sottolinea Meloni – la fa solo la sinistra in Italia: quella di fare i governi quando sei arrivato ultimo, quella di rimanere abbarbicati anche quando ti hanno mandato a casa, quella di non voler rispettare la legge che prevede che si debba trovare entro un certo lasso di tempo quando si sceglie e si opta per un altro incarico, perché D’Alfonso ha preferito giustamente scappare dall’Abruzzo avendo davanti un futuro poco felice”.

“Il Pd non a caso è in condizioni difficili perché in questi anni ha lasciato risultati drammatici e a me ha fatto molto sorridere che D’Alfonso abbia utilizzato una delle ultime sedute del Consiglio regionale per dare mandato all’avvocatura dello Stato di denunciarmi perché avevo parlato male di Mattarella”, così ancora Giorgia Meloni, a margine dell’evento. “Se avesse dedicato lo stesso tempo a capire come si scrive un bilancio – prosegue Meloni – non gli avrebbero rimandato indietro il bilancio per cinque anni”.

(ANSA)