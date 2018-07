Il turismo tra domanda, offerta e nuovi mercati: convegno al Kursaal

GIULIANOVA – “Orizzonti del turismo tra domanda, offerta e nuovi mercati”. E’ questo il titolo del convegno, organizzato dal Comitato territoriale Teramo della UISP Abruzzo e Molise, che si terrà domani, 20 luglio, alle ore 21 al Kursaal.

“Un’occasione, voluta opportunamente dalla UIPS, di confronto, di studio e di riflessione che si inserisce – dichiara il sindaco Francesco Mastromauro – in un momento particolarmente positivo per la nostra città. Giulianova ha infatti ottenuto la Bandiera Blu e quella Verde confermando quest’anno anche le Spighe Verdi. Ma c’è di più. Giulianova è stata pure incoronata come il primo Comune turistico dell’intero territorio abruzzese in base ai dati definitivi elaborati dal sistema informativo turistico della Regione avendo contabilizzato 547.053 presenze nel 2017. Senza poi trascurare i numerosi premi ambientali assegnati ad alcune strutture ricettive locali che peraltro eccellono anche nella classifica italiana ed europea di Trip advisor”.

Oltre al sindaco ed all’assessore al Turismo Fabrice Ruffini, al convegno interverranno anche Giorgio D’Ignazio e Dino Pepe, assessori regionali rispettivamente al Turismo ed all’Agricoltura, Pesca e Cicloturismo, il presidente della Camera di Commercio di Teramo Gloriano Lanciotti, il presidente della SAGA Aeroporto d’Abruzzo Enrico Paolini, il presidente di Assoturismo Confesercenti Teramo Gianluca Grimi, il presidente territoriale della UISP Teramo Antonio Ercolano nonché i tour operators Marina Andronnikova per l’Agenzia moscovita Merit Travel e Manolo Di Pietro della giuliese Narramondo Viaggi.