Export, l’Abruzzo cresce

ROMA – L’Abruzzo è tra le regioni del Mezzogiorno più dinamiche sui mercati esteri, con oltre 9 miliardi di beni esportati nel 2017 (+10,2%) e un buon potenziale di crescita ulteriore aumentando la diversificazione delle destinazioni di riferimento. E’ quanto sostiene il report sulla regione di Sace, gruppo Cdp. A trainare: tessile e abbigliamento (+14%), altra manifattura (+11,2%), chimica (+11%) e automotive, punta di diamante dell’export abruzzese (+3,3%). Nel 2017, le aziende del territorio che hanno usufruito dei prodotti di Sace Simest, il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP, sono state più di L’export abruzzese tiene la testa alta, rinsaldando il trend positivo del 2016 grazie a un incremento del 10,2% e ai 9 miliardi di euro di beni venduti all’estero nel corso del 2017. Questo risultato, che rende l’Abruzzo la terza regione esportatrice del Mezzogiorno, è il frutto di una crescita stabile nel corso degli ultimi due anni.

Nel 2017, l’export abruzzese è cresciuto in modo uniforme verso tutte le aree geografiche. Si sono ulteriormente consolidate le partnership commerciali con le principali geografie di destinazione, ovvero Germania (+4,8%), Francia (+7,7%), Stati Uniti (più che raddoppiato l’export verso il Paese nordamericano) e Spagna (+15,2%). Questi paesi rappresentano le prime 4 destinazioni per l’export dell’Abruzzo, coprendo più della metà dei beni esportati dalla regione. Sace Simest , si legge nel report, ha individuato, per ciascuno dei settori cardine dell’export regionale, diversi mercati emergenti che offriranno nei prossimi anni ottime opportunità alle imprese abruzzesi: le imprese operanti nel settore della meccanica strumentale potranno guardare ai mercati dell’area MENA, in particolare Arabia Saudita e Algeria; per gomma e plastica, buone potenzialità sono offerte da mercati europei in fase di sviluppo come Polonia e Romania, per i quali secondo le previsioni SACE SIMEST si attende nel 2018 una crescita rispettivamente dell’8,3% e del 6,8%. Altra destinazione europea da guardare con attenzione è la Repubblica Ceca, in particolare per i mezzi di trasporto, grazie all’impatto positivo sulla domanda di beni di investimento: nel Paese è attesa la crescita più rilevante tra le geografie europee emergenti (+8,1% nel 2018 e +7,1 medio annuo nel triennio successivo). Per lo stesso settore, un altro mercato appetibile sarà il Cile, dove l’export aumenterà a un ritmo del 5,9% nel 2018 e del 4,4% medio annuo nel periodo 2019-2021. Per il settore alimentari e bevande e per quello farmaceutico, invece, le imprese dovranno rivolgere lo sguardo verso mercati più avanzati, ovvero Stati Uniti e Asia, in particolare Giappone e Cina.

(ANSA)