Dalla Pfm a Branduardi: ecco i prossimi eventi in Abruzzo

PESCARA – Settimana ricca di spettacoli, in Abruzzo, dal 18 al 24 maggio. Si parte domani, venerdì 18 maggio, con lo spettacolo teatrale “Jacopo Ortis”, con Brenno Placido, a Palazzo Sirena a Francavilla al Mare. Jazza al Caffè La Cupola di Giulianova, in compagnia di Danilo Di Paolonicola & Toni Fidanza. Al Dejavu di Sant’Egidio alla Vibrata c’è Cristiano Godano, storico leader dei Marlene Kuntz, con il suo tour “Parole e Musica”. Serata tra punk e hardcore a L’Officina di Teramo, con il doppio concerto di Affluente e MuD.

Sabato 19 maggio si ride al Teatro Massimo di Pescara con il live show di Angelo Duro. Al Teatro Marrucino di Chieti concerto di Giulio Di Prato (sassofono) e Diego Procoli (piano), mentre al Florian Espace di Pescara spazio a “L’essenziale”, una originale rilettura del meglio della musica italiana, che vede protagonisti Irida Gjergji (viola) Flavia Massimo (violoncello) Francesco Leineri (voce e strumenti giocattolo). A L’Aquila, nella Basilica di Collemaggio, concerto di Angelo Branduardi. A Palazzo D’Avalos, a Vasto, ospite il raffinato cantautore Giovanni Caccamo. Contaminazioni country-reggae, al Beat Cafè di San Salvo, dove suonano i Villa Zuk. Rock allo Scumm di Pescara, in compagnia dei Kill Your Boyfriend, mentre al Sound di Teramo ci sono gli Holiday Inn.

Domenica 20 maggio, “Concerto in ricordo di Teresita Olivares” al Teatro Marrucino di Chieti: protagonisti Pavel Berman (violino) e Giuliano Mazzoccante (Piano). Allo Scumm di Pescara nuova tappa per Cristiano Godano con “Parole e Musica”.

Lunedì 21 maggio è il giorno della Premiata Forneria Marconi, band che ha fatto la storia del prog italiano e che chiude a Pescara, al Teatro Massimo, il suo ultimo tour internazionale. A Corropoli, nel centro storico, ventata di allegria con lo spettacolo di Cristina D’Avena & Gem Boy.

Martedì 22 maggio, al Teatro Fenaroli di Lanciano, c’è “Mamma Mia – Il musical” (replica il giorno successivo). Al Munda dell’Aquila concerto de Gli Archi del Cherubino.

Mercoledì 23 maggio, a CaseMatte a L’Aquila, in scena “Sogno anarchico”, spettacolo liberamente tratto dalle opere di Giorgio Gaber. Musica post-punk al Sound di Teramo, dove sono protagonisti New Berlin e Pre-Cog In The Bunker.

Giovedì 24 maggio, infine, al Teatro Circus di Pescara c’è “Innamorati persi”, per la regia di Alessandro Rutili.

(ANSA)