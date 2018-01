Candidature, Teramo ridotta a colonia capitolina

TERAMO – Teramo subalterna a tutto e tutti. Subalterna alle altre Province abruzzesi, alle ragioni del terremoto e per di più terreno di conquista dei “paracadutati” da Roma. Insomma poco meno che una colonia della Capitale, che in queste ore nella composizione delle liste per la corsa al Parlamento sta cancellando un’intera classe dirigente. E così le ultime ore frenetiche sui tavoli delle coalizioni hanno consegnato nuovi colpi di scena, cazzotti allo stomaco e musi lunghissimi per la nostra provincia, che se nulla dovesse cambiare, non avrà alcuna rappresentanza in posto utile per essere eletta, se non quella dei parlamentati del Movimento 5 stelle e probabilmente della Lega.

CENTRODESTRA. Silvio Berlusconi, in rotta di collisione con gli alleati e a quanto pare anche con gli stessi colonnelli di Forza Italia (in particolare l’abruzzese Gianni Letta), si sarebbe preso una pausa di riflessione sulle candidature per rimettere tutto nelle mani dell’avvocato Niccolò Ghedini. Di conseguenza è avvenuto che con un tratto di penna sono state cancellate sia la candidatura di Gianni Chiodi, ritenuto blindassimo fino a ieri (pare lo abbiano visto furibondo, ieri, a Roma) e sia quella di Paolo Gatti che già scricchiolava sotto le pressioni dei “catapultati”. E così ieri sera la situazione era che il posto all’uninominale del Senato per il centrodestra cui aspirava di giocarsela con le preferenze Paolo Gatti è stato assegnato invece a Gaetano Quagliariello del Movimento Idea, confluito nella quarta gamba di “Noi con l’Italia”, senatore uscente nel 2013 eletto come capolista al Senato in Abruzzo con il Pdl. Mentre il posto di capolista alla Camera nel proporzionale di Gianni Chiodi è andato invece ad Andrea Ruggeri, nipote di Bruno Vespa nonché compagno della showgirl Anna Falchi. Resta puntellatissimo dalla Lega il posto utile alla Camera dell’uninominale, che tuttavia ha modificato solo il nome in lista a favore di una quota rosa. E così al posto del rosetano Peppe Bellachioma, Matteo Salvini potrebbe piazzare Lucrezia Rasicci di Alba Adriatica, figlia del dottore odontoiatra Renato Rasicci, ex vicepresidente della Provincia di Teramo per il centrodestra. Oppure un’altra rosetana, Caterina Longo, moglie del coordinatore provinciale della Lega Piero Fioretti ed ex candidata alle regionali con Forza Italia all’epoca della presidenza Chiodi.

CENTROSINISTRA. Per quel che riguarda il Pd, il deputato uscente Tommaso Ginoble, che non è riuscito ad ottenere il posto utile nel listino del proporzionale alla Camera, ha deciso di lasciare il passo e di non ricandidarsi nemmeno all’uninominale. Una scelta che è stata in bilico fino all’ultimo minuto, visto che il Pd aveva ritenuto maggiormente competitivo l’onorevole rosetano per la corsa nell’uninominale (dove entra in Parlamento chi prende almeno un voto più degli avversari). Un’opportunità offerta a Ginoble anche alla luce delle candidature dei “paracadutati” o di persone poco note tra gli avversari. Ma evidentemente Ginoble, più che tentare il rischiatutto, ha deciso di uscirne con gloria, evitando di esporsi agli sgambetti o di perdere sotto i colpi d’ascia che avrebbero potuto assestargli gli avversari interni al partito, in particolare i dalfonsiani, sul cui appoggio non potrebbe contare. Ieri sera, per bocca del presidente Luciano D’Alfonso, candidato al Senato per il Pd e sempre più plenipotenziario abruzzese del Pd, rabbiamo invece avuto la conferma che il candidato del Pd all’uninominale alla Camera sarà il capogruppo del Consiglio regionale Sandro Mariani, mentre il teramano candidato come secondo in lista al proporzionale per la Camera, subito dopo l’aquilana Stefania Pezzopane, dovrebbe essere l’assessore regionale di Torano Nuovo Dino Pepe. Invece per ciò che riguarda il proporzionale al Senato, nella tarda serata di ieri è stato deciso d’inserire il primario di Ostetricia al Mazzini, Anna Marcozzi subito dopo il capolista D’Alfonso (l’unico con una chance concreta di entrare a Palazzo Madama). Avrà anche poche chance di essere eletto, ma al momento è l’unico teramano candidato di Teramo Città: è “Giorgione” Giorgio D’Ignazio, tancrediano passato assieme allo stesso Paolo Tancredi nelle fila del centrosinistra con “Civica Popolare” a sostegno del Pd.

POSIZIONI DIFFICILI. E che la sconfitta dei teramani al momento sia su tutta la linea è dimostrato anche dalla fragilità di Giulio Sottanelli e di Giandonato Morra. Il primo dovrebbe essere candidato alla Camera con il proporzionale in “Noi con l’Italia” (ma anche in questo caso potrebbero esserci stravolgimenti last minute), mentre Morra di Fratelli d’Italia ha già firmato la candidatura, sempre al proporzionale alla Camera, nel collegio Teramo – L’Aquila. Entrambi dovranno fare i conti con lo sbarramento del 3%, anche se Morra nutre maggiore fiducia visto che i sondaggi danno il suo partito al 5%. Ma anche con il resto della coalizione di centrodestra con cui dovranno dividersi i voti.

CINQUE STELLE. C’è suspance per il candidato alla Camera del Movimento 5 stelle all’Uninominale nel Teramano. Le indiscrezioni parlano di due possibilità: una potrebbe essere la candidatura di Fabio Berardini, ex consigliere comunale, già inserito dalle Parlamentarie come secondo nella lista proporzionale; l’altra possibilità è un nome a sorpresa che potrebbe essere presentato nel nostro collegio sulla falsariga di quanto avvenuto a Pescara, dove i pentastellati hanno schierato l’ex direttore de “ll Centro”, il giornalista Primo Di Nicola.

Marianna De Troia