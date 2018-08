Berlusconi: “Lega e M5S insieme sono un’anomalia”

ROMA – Insieme Lega e Movimento 5 stelle sono “un’anomalia” che nuoce al Paese e che per questo è da superare “in fretta”. A riaccendere il fuoco azzurro nei confronti del Carroccio è il numero uno di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che si rivolge all’alleato leghista con un accorato appello: torni ad essere protagonista, insieme a Fi, di “un centrodestra organico a livello nazionale e locale”. Auspicio che si scontra con la spallata locale dell’annunciata corsa “solitaria” della Lega alle prossime regionali in Abruzzo.

Silvio Berlusconi prende posizione, con una nota, per fare chiarezza su una serie di notizie su Forza Italia comparse su alcuni quotidiani, Libero in testa, che evocano lo spettro di un nuovo partito dell’ex cavaliere “per far rabbia a Salvini”. Nulla di tutto ciò è all’orizzonte, precisa il leader azzurro, che esclude pure ogni prospettiva di accordo con il Pd. Ma soprattutto, mette nero su bianco l’ex premier, “il nostro auspicio è che si esaurisca in fretta l’anomalia del governo gialloverde” mentre “ci auguriamo che la Lega torni a essere protagonista con noi di un centrodestra organico a livello nazionale e locale”.

Seppur Forza Italia intraveda uno spiraglio di rottura M5s-Lega nel serrato braccio di ferro interno al governo su manovra e fisco, è evidente come la distanza col partito alleato cresca. Alle parole di Berlusconi si accompagna un serrato fuoco di fila dei “colonnelli” azzurri. Evocando uno scenario da “tutti contro tutti” al governo, la capogruppo Fi al Senato Anna Maria Bernini chiama direttamente in causa il leader leghista con l’invito a tirarsi fuori dall’esecutivo “prima di perdere tutta la credibilità che è riuscito a costruire con le sue politiche sulla sicurezza”. “Non ci sarà voce grossa sui migranti” che tenga, aggiunge, se dovesse prendere corpo in manovra l’ipotesi di un piano di tre aliquote Irpef che farebbe “la delusione degli elettori di centrodestra”. Le fa eco l’ex ministro Maurizio Gasparri, che vede andare in fumo “il contratto delle mille promesse” e invita “chi vuole rimanere coerente con i programmi del centrodestra” a fare “scelte chiare”. A buon intenditor, poche parole. E più di un appello alla Lega perché torni convinta alleata di centrodestra è arrivato nei giorni scorsi dal numero due di Forza Italia, Antonio Tajani, critico nei confronti di un governo “contro natura”.

Al fuoco azzurro la Lega risponde in modo netto. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte di Salvini, ma una decisione politica tutt’altro che indolore pur se sul fronte locale. In Abruzzo il Carroccio ha annunciato che correrà da solo alle prossime elezioni regionali che dovrebbero tenersi entro il prossimo inverno visto che il presidente della Regione, Luciano D’Alfonso, ha formalizzato le proprie dimissioni optando per il Senato. Meno di 24 ore prima il consigliere regionale di Fi Lorenzo Sospiri auspicava un centrodestra unito. Una speranza naufragata che proietta una possibile intesa coi 5 stelle pure sul voto regionale.

(ANSA di Stefania Passarella)