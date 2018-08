Abruzzo. Sciolto il Consiglio regionale

PESCARA – Ieri il Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio, a Palazzo dell’Emiciclo sede del Consiglio regionale ha sottoscritto con la propria firma il Decreto con il quale, in applicazione dell’art. 140 e ai sensi dell’art 44, comma 5 dello Statuto della Regione Abruzzo, ha dichiarato lo scioglimento del Consiglio regionale. Contestualmente il Presidente ha provveduto a notificare il decreto al Vicepresidente della Regione Abruzzo, On. Giovanni Lolli per gli adempimenti di competenza e a tutti i Consiglieri regionali. Con lo stesso Decreto il Presidente ha disposto la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.