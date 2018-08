A Villa Petto la Sagra dell’Arrosticino

COLLEDARA – Mentre si discute di marchio e disciplinare per la tutela dell’arrosticino abruzzese, l’associazione “Alba di Pitinia” di Villa Petto di Colledara è già alla terza edizione della Sagra dell’Arrosticino abruzzese “autentico e certificato”, come assicurano gli organizzatori, realizzato con carni provenienti esclusivamente da allevamenti locali.

Le specialità made in Abruzzo per eccellenza si potranno gustare da stasera a domenica 5 agosto nella frazione di Villa Petto di Colledara alla kermesse gastronomica espressamente dedicata all’arrosticino, che richiama tanti appassionati anche da fuori provincia e regione. A presentare la Sagra, allietata da concerti e intrattenimento musicale tutte le sere, sono intervenuti il sindaco di Colledara, Manuele Tiberii, con Cristian e Gloria De Rugeriis e Anna Faiazza dell’associazione promotrice.

Alle ore 19 apertura degli stand enogastronomici; alle 21 esibizione degli “Accessori anni ‘60”. Sabato 4 agosto alle 21 musica rock con “RockAnthology”. Domenica 5 agosto serata conclusiva della sagra con dj set dei “The Full Brothers”.