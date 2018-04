25 Aprile: Mattarella in Abruzzo

ROMA – “La Patria, che rinasceva dalle ceneri della guerra, si ricollegava direttamente al Risorgimento, ai suoi ideali di libertà, umanità, civiltà e fratellanza”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella da Casoli, dove ha commemorato le vittime del campo di concentramento della città abruzzese. Il presidente prima di giungere a Casoli ha fatto visita al Sacrario della Brigata Maiella a Taranta Peligna (Chieti) dove ha deposto una corona. Ad accoglierlo tantissime persone e studenti che hanno intonato l’Inno d’Italia e Bella Ciao.

Il capo dello Stato ha aperto questa mattina a Roma le celebrazioni per il 73esimo anniversario della Festa della Liberazione, deponendo una corona di fiori all’altare della Patria, dopo aver passato in rassegna il picchetto d’onore, schierato a piazza Venezia di fronte ai vertici militari e alle istituzioni: entrambi i presidenti delle Camere, Elisabetta Casellati e Roberto Fico, il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, la ministra della Difesa, Roberta Pinotti.

Da Roma, Mattarella si è poi trasferito in Abruzzo: “Le tante insurrezioni, da Napoli a Matera, da Nola a Capua, alle tante in Abruzzo, attestano la percezione da parte degli italiani della posta in gioco: da una parte i massacratori, gli aguzzini, i persecutori di ebrei, dall’altra la civiltà, la libertà, il rispetto dei diritti inviolabili di ogni persona”. “La Resistenza fu un movimento corale, ampio e variegato, difficile da racchiudere in categorie o giudizi troppo sintetici o ristretti”, ha aggiunto.